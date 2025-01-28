Пашинян анонсировал изменения в стратегии национальной безопасности Армении

Премьер-министр Армении Пашинян: Стратегия нацбезопасности будет изменена

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о скором изменении стратегии национальной безопасности страны. Его слова передает РИА Новости.

«Сегодня 33-я годовщина нашей армии. В соответствии со стратегией национальной безопасности, которая, конечно, в ближайшее время будет изменена и преобразована, армия занимает ведущие позиции в нашем государстве, системе наших национальных ценностей», — сказал Пашинян.

Ранее заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян допустил вывод российских пограничников из страны при участии США. По его словам, действия Вашингтона направлены на развитие возможностей Еревана по обеспечению пограничного контроля.

До этого Службы внешней разведки Армении заявила, что вероятность широкомасштабного военного нападения Азербайджана на Армению в 2025 году невысока.