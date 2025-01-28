Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:18, 28 января 2025Бывший СССР

Пашинян анонсировал изменения в стратегии национальной безопасности Армении

Премьер-министр Армении Пашинян: Стратегия нацбезопасности будет изменена
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о скором изменении стратегии национальной безопасности страны. Его слова передает РИА Новости.

«Сегодня 33-я годовщина нашей армии. В соответствии со стратегией национальной безопасности, которая, конечно, в ближайшее время будет изменена и преобразована, армия занимает ведущие позиции в нашем государстве, системе наших национальных ценностей», — сказал Пашинян.

Ранее заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян допустил вывод российских пограничников из страны при участии США. По его словам, действия Вашингтона направлены на развитие возможностей Еревана по обеспечению пограничного контроля.

До этого Службы внешней разведки Армении заявила, что вероятность широкомасштабного военного нападения Азербайджана на Армению в 2025 году невысока.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Закрытые аэропорты юга России опубликовали более 150 вакансий. Кого они ищут и с чем это связано?

      Астролог Василиса Володина вернулась на Первый канал

      Минобороны показало кадры уничтожения спрятанной возле домов техники ВСУ в Курской области

      Пластический хирург высказался о предполагаемой пластике Ивлеевой

      В Ватикане заявили об угрозах искусственного интеллекта

      Компания из США начнет печатать компоненты боеприпасов

      На Западе назвали антиутопией происходящее на границе Украины с одной страной

      Пашинян анонсировал изменения в стратегии национальной безопасности Армении

      Появились подробности об уехавшем на СВО с ребенком на руках бойце

      Раскрыты подробности о задержанном в Подмосковье серийном педофиле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше