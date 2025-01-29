Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Александра Некрасова

Совет Федерации по итогам голосования досрочно прекратил полномочия сенатора Александра Некрасова. Трансляция заседания верхней палаты российского парламента ведется в соцсети «ВКонтакте».

Принятое Совфедом постановление вступает в силу со дня принятия, 29 января.

Александр Некрасов являлся депутатом Госдумы с 2011 по 2020 годы, в состав Совета Федерации он вошел как сенатор от Архангельской области.

О намерении сложить полномочия сам Некрасов объявил днем ранее, 28 января. Причины его решения не назывались, уточнялось лишь, что он решил отказаться от поста по собственному желанию.