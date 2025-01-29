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10:40, 29 января 2025Россия

Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Александра Некрасова
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Совет Федерации по итогам голосования досрочно прекратил полномочия сенатора Александра Некрасова. Трансляция заседания верхней палаты российского парламента ведется в соцсети «ВКонтакте».

Принятое Совфедом постановление вступает в силу со дня принятия, 29 января.

Александр Некрасов являлся депутатом Госдумы с 2011 по 2020 годы, в состав Совета Федерации он вошел как сенатор от Архангельской области.

О намерении сложить полномочия сам Некрасов объявил днем ранее, 28 января. Причины его решения не назывались, уточнялось лишь, что он решил отказаться от поста по собственному желанию.

ЖЗЛ
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