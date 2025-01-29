Создателя нейросети DeepSeek окрестили задротом из-за прически

Создатель китайской нейросети DeepSeek Лян Вэньфэн стал объектом обсуждений в сети из-за внешнего вида. Об этом сообщает FT.
Известно, что основатель стартапа начал работу над ним еще в 2021 году, однако тогда знакомые посчитали его работу странным хобби, которое ни к чему не приведет. На тот момент мужчину даже окрестили «задротом с ужасной прической».
«Когда мы впервые встретились с ним, он был действительно занудным парнем с ужасной прической, который рассказывал нам о создании кластера на 10 тысяч чипов для обучения своих моделей. Мы не восприняли его всерьез, — рассказал один из деловых партнеров бизнесмена. — Он не мог четко сформулировать свое видение, только повторял: "Я хочу создать это, и это изменит правила игры"».
В конце января сообщения о запуске DeepSeek обрушили акции американских технокомпаний. В том числе, акции Nvidia рухнули на 10 процентов.