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16:29, 29 января 2025Ценности

Создателя нейросети DeepSeek окрестили задротом из-за прически

FT: Создателя нейросети DeepSeek Лян Вэньфэна окрестили задротом из-за прически
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Лян Вэньфэн (справа)

Лян Вэньфэн (справа). Кадр: dailymail.co.uk

Создатель китайской нейросети DeepSeek Лян Вэньфэн стал объектом обсуждений в сети из-за внешнего вида. Об этом сообщает FT.

Известно, что основатель стартапа начал работу над ним еще в 2021 году, однако тогда знакомые посчитали его работу странным хобби, которое ни к чему не приведет. На тот момент мужчину даже окрестили «задротом с ужасной прической».

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«Когда мы впервые встретились с ним, он был действительно занудным парнем с ужасной прической, который рассказывал нам о создании кластера на 10 тысяч чипов для обучения своих моделей. Мы не восприняли его всерьез, — рассказал один из деловых партнеров бизнесмена. — Он не мог четко сформулировать свое видение, только повторял: "Я хочу создать это, и это изменит правила игры"».

В конце января сообщения о запуске DeepSeek обрушили акции американских технокомпаний. В том числе, акции Nvidia рухнули на 10 процентов.

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