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06:05, 29 января 2025Россия

Спасатели нашли возможное место пропажи россиянина после взрыва на заводе

Спасатели нашли возможное местонахождение россиянина после взрыва в Белогорске
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Сергей Пивоваров

Спасатели в Белогорске Амурской области определили предполагаемое местонахождение мужчины, который пропал после взрыва на заводе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, передает ТАСС.

«Резервуар заполнен шротом. Требуется разгрузка 28 тонн. Работы ведутся круглосуточно, выгрузка проводится ручным способом», — отмечается в сообщении.

О взрыве на предприятии в Белогорске стало известно накануне, 28 января. По предварительным данным, инцидент произошел из-за нарушения технологического процесса.

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