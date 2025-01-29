Спасатели нашли возможное место пропажи россиянина после взрыва на заводе

Спасатели в Белогорске Амурской области определили предполагаемое местонахождение мужчины, который пропал после взрыва на заводе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, передает ТАСС.
«Резервуар заполнен шротом. Требуется разгрузка 28 тонн. Работы ведутся круглосуточно, выгрузка проводится ручным способом», — отмечается в сообщении.
О взрыве на предприятии в Белогорске стало известно накануне, 28 января. По предварительным данным, инцидент произошел из-за нарушения технологического процесса.