Стало известно о назначении врио замглавы Курской области

Врио замглавы Курской области назначили Геннадия Бабаскина

Временно исполняющим обязанности (врио) заместителя главы Курской области назначили Геннадия Бабаскина. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в Telegram.

«С 23 января 2025 года временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Курской области назначен Геннадий Бабаскин», — говорится в сообщении.

Помимо того, стало известно, что министром промышленности и торговли российского региона назначили Андрея Ветрова. Он вступил в должность 23 января 2025 года, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Александр Хинштейн, который стал временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, назначен на эту должность, так как умеет работать с людьми. Глава государства также выразил надежду на то, что в Курской области наладят индивидуальную работу с каждым жителем.