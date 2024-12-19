Путин объяснил назначение Хинштейна губернатором Курской области

Путин: Хинштейн стал главой Курской области, так как умеет работать с людьми

Александр Хинштейн, который стал временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, назначен на эту должность, так как умеет работать с людьми. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Он [Хинштейн] в принципе человек опытный, умеющий работать напрямую с людьми, я поэтому его туда и назначал. Он длительное время работает в Государственной Думе, с избирателями своими напрямую работает, умеет это делать», — охарактеризовал политика Путин.

Глава государства выразил надежду, что в Курской области наладят индивидуальную работу с каждым жителем. Администрация региона, по его словам, будет работать все новогодние праздники, чтобы решить вопросы с жильем и другие проблемы людей.

Хинштейн сменил на посту губернатора Курской области Алексея Смирнова 5 декабря по предложению президента. До того он занимал в Госдуме должность председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Смирнов же возглавлял Курскую область 205 дней, что стало одним из самых коротких губернаторских сроков. В Кремле объяснили ротацию необходимостью кризисного управления приграничным регионом.