В Евросоюзе пообещали защищать Данию от Трампа

Кошта сообщил о намерении ЕС защищать территориальную целостность Дании

Европейский союз (ЕС) намерен защищать территориальную целостность Дании на фоне угроз президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа присоединить Гренландию к США. Об этом в интервью телеканалу Euronews сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта.

«Территориальная целостность Дании, суверенитет Дании, стабильность ее границ, для нас, безусловно, — вопрос первостепенной важности», — подчеркнул он. По словам главы Евросовета, нельзя переставать защищать эти принципы, когда на карту поставлена территориальная целостность страны, входящей в состав ЕС.

Кошта отметил, что Евросоюз стремится поддерживать хорошие отношения с Соединенными Штатами и выразил уверенность в установлении конструктивного диалога с американским президентом.

Ранее стало известно, что Дания решила усилить военное присутствие в Арктике и выделить на это 15 миллиардов датских крон (около 2,1 миллиарда долларов) на фоне интереса Трампа к контролю над Гренландией.