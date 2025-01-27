Дания усилит военное присутствие в Арктике

Reuters: Дания выделит $2,1 млрд на усиление военного присутствия в Арктике

Дания заявила, что выделит 15 миллиардов датских крон (около 2,1 миллиарда долларов) на усиление своего военного присутствия в Арктике на фоне интереса американского лидера Дональда Трампа к контролю над Гренландией. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что решение было принято на фоне интереса американского лидера Дональда Трампа к контролю над Гренландией.

Ранее бывший датский министр по делам Гренландии Том Хейм заявил, что Великобритания имеет первоочередное право на покупку острова в случае продажи.

В конце 2024 года Трамп сообщил о планах получить контроль над Гренландией, купив ее у Дании. Он объяснил это тем, что остров необходим Соединенным Штатам для защиты «свободного мира». В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла предложение о присоединении Гренландии к США. В январе Трамп заявил, что его страна получит Гренландию, потому что жители острова хотят стать американцами.