Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:49, 27 января 2025Мир

Дания усилит военное присутствие в Арктике

Reuters: Дания выделит $2,1 млрд на усиление военного присутствия в Арктике
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Markus Winkler / Unsplash

Дания заявила, что выделит 15 миллиардов датских крон (около 2,1 миллиарда долларов) на усиление своего военного присутствия в Арктике на фоне интереса американского лидера Дональда Трампа к контролю над Гренландией. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что решение было принято на фоне интереса американского лидера Дональда Трампа к контролю над Гренландией.

Ранее бывший датский министр по делам Гренландии Том Хейм заявил, что Великобритания имеет первоочередное право на покупку острова в случае продажи.

В конце 2024 года Трамп сообщил о планах получить контроль над Гренландией, купив ее у Дании. Он объяснил это тем, что остров необходим Соединенным Штатам для защиты «свободного мира». В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла предложение о присоединении Гренландии к США. В январе Трамп заявил, что его страна получит Гренландию, потому что жители острова хотят стать американцами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Дания усилит военное присутствие в Арктике

      ВСУ в Курской области получили начиненные крупой гранаты

      На Украине захотели взыскать активы исполнительного директора «России Сегодня»

      На Украине рассказали об освобождении схваченного ТЦК священника УПЦ

      Прокуратура потребовала выплатить пенсионерке 300 тысяч рублей за падение во дворе

      Хоккеист «Салавата Юлаева» заблокировал бросок лицом в матче КХЛ

      Система ПВО сбила пять беспилотников в трех российских регионах

      Украинский пленный заявил о побеге сослуживцев по пути на обучение в Норвегию

      Бербок заявила о готовности ЕС взять ответственность за свою защиту

      Хозяйкам назвали способ избавиться от запаха канализации из раковины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше