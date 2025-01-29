В Киеве объяснили неизбежность возобновления помощи от США

Советник главы ОП Украины Подоляк: США однозначно возобновят помощь Киеву

США возобновят предоставление финансовой помощи Киеву. Уверенность в этом выразил советник главы Офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает «РБК-Украина».

«Я не вижу возможности [для США] доминировать в мире без финансирования большого количества гуманитарных [программ] или программ влияния других. И США к этому вернутся однозначно. Надо просто (...) объяснять, насколько это важно, спокойно, без эмоций», — уточнил Подоляк.

29 января стало известно о приостановке Вашингтоном военной и экономической поддержки Киева. Об этом заявила газета The Washington Post со ссылкой на источник в Конгрессе США.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о приостановке помощи США другим странам. В соответствии с документом ограничения были введены на 90 дней.