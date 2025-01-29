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18:30, 29 января 2025Бывший СССР

В Киеве объяснили неизбежность возобновления помощи от США

Советник главы ОП Украины Подоляк: США однозначно возобновят помощь Киеву
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

США возобновят предоставление финансовой помощи Киеву. Уверенность в этом выразил советник главы Офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает «РБК-Украина».

«Я не вижу возможности [для США] доминировать в мире без финансирования большого количества гуманитарных [программ] или программ влияния других. И США к этому вернутся однозначно. Надо просто (...) объяснять, насколько это важно, спокойно, без эмоций», — уточнил Подоляк.

29 января стало известно о приостановке Вашингтоном военной и экономической поддержки Киева. Об этом заявила газета The Washington Post со ссылкой на источник в Конгрессе США.

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Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о приостановке помощи США другим странам. В соответствии с документом ограничения были введены на 90 дней.

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