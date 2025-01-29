В Конгрессе США призвали увековечить Трампа на горе Рашмор

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна призвала добавить портрет президента страны Дональда Трампа на гору Рашмор, увековечив в знак признания его заслуг. Соответствующая инициатива опубликована на сайте конгрессвумен.

«Я официально внесла на рассмотрение [Палаты представителей] проект закона о создании портрета президента Трампа на горе Рашмор. Его выдающиеся достижения на благо нашей страны и успех, которого он будет добиваться и впредь, заслуживают признания», — рассказала политик.

Гора Рашмор — барельеф на горе в штате Южная Дакота с изображениями лиц четырех бывший президентов Соединенных Штатов. В частности, на них можно увидеть лица Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта.

9 августа прошлого года сообщалось, что Трамп хотел, чтобы его изображение появилось рядом с барельефами четырех американских президентов на горе Рашмор. Известно, что губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм с 2018 года активно приглашала Трампа приехать на День Независимости США на гору Рашмор. В конце концов, президент сказал ей в Овальном кабинете, что хочет, чтобы его лицо появилось в одном ряду с четырьмя скульптурами президентов страны.