В Москве состоится предварительное слушание по делу замминистра обороны Тимура Иванова

В Москве состоится первое предварительное слушание по делу Тимура Иванова

В Москве 29 января состоится предварительное слушание по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, заседание по делу обвиняемого в растрате 200 миллионов рублей и хищении 3,2 миллиарда рублей пройдет в Хамовническом суде столицы. В ходе заседания определится дата рассмотрения дела по существу. Также суд решит, пройдет ли рассмотрение дела Иванова в закрытом или открытом режиме.

23 января Следственный комитет России изъял в доме Иванова более 30 единиц огнестрельного оружия.

Замминистра обороны был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля 2024 года. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.