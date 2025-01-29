В США раскрыли подробности приостановки помощи Украине Трампом

NYT: приостановка Трампом выделения помощи Киеву затронула военную сферу

Приостановка президентом США Дональдом Трампом выделения помощи Киеву затронула военную сферу. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«Указ о прекращении помощи распространяется на большинство программ военной и силовой помощи, включая Украину, Тайвань и Иорданию. Значительная часть этой помощи распределяется Государственным департаментом. Военная помощь Израилю и Египту не подпадает под действие закона, как и экстренная продовольственная помощь», — говорится в материале.

Критики указа Трампа о приостановке помощи иностранным государствам считают, что это решение может нанести долгосрочный ущерб стратегическим интересам США.

Президент США Трамп 21 января подписал указ о приостановке всех программ помощи иностранным государствам на 90 дней. В этот период будет проведена проверка с целью определить, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.