«Верхнечонскнефтегаз» расширит социнфраструктуру на Северо-Даниловском месторождении

«Верхнечонскнефтегаз» ввел в эксплуатацию общежитие на 100 мест

«Верхнечонскнефтегаз» ввел в эксплуатацию общежитие на 100 мест для вахтового персонала на Северо-Даниловском нефтегазоконденсатном месторождении. В новом трехэтажном здании расположены жилые комнаты, оснащенные мебелью и бытовой техникой. На каждом этаже предусмотрены холлы для отдыха и комнаты для приема пищи. В общежитии оборудована прачечная с современными стирально-сушильными машинами, гладильная комната, помещение для хранения средств индивидуальной защиты. При строительстве здания использовались современные материалы и оборудование.

Ранее на месторождении была введена в строй столовая, современное оборудование которой обеспечивает полный цикл приготовления горячего питания, установлены вендинговые кофе-автоматы.

На Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении — базовом промысле Даниловского кластера — работают семь общежитий почти на 900 мест, возводятся еще два. В вахтовом жилом поселке есть здравпункт, несколько столовых, спортивно-оздоровительный комплекс, парикмахерская, швейный, прачечный цеха, комфортабельные отапливаемые пункты ожидания вахтового транспорта.