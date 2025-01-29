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05:30, 29 января 2025Мир

Вероятность давления ЕС на Зеленского вопросом антироссийских санкций оценили

Политолог Бышок усомнился в давлении ЕС на Зеленского вопросом санкций против РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) не станут давить на президента Украины Владимира Зеленского вопросом снятия санкций с России ради достижения своих целей, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. В вероятности такого развития событий он усомнился в разговоре с «Лентой.ру».

Зеленский понимает, что вопрос так не стоит. Зеленский не верит, что Европейский союз, который только что продлил санкции, будет их тут же снимать

Станислав Бышокполитолог

«Будут какие-то свои соглашения между Европейским союзом и Украиной, но в этих соглашениях никакого снятия санкций с России фигурировать не будет. Более того, в Европейском союзе есть понимание озабоченности и Венгрии, и Словакии относительно их энергетической безопасности. Они в большей степени, чем другие страны Европейского союза, зависят именно от российского транзитного газа. Здесь именно санкционной российской карты нет. Даже сейчас [президент США Дональд] Трамп, который грозился начать снимать санкции, вроде не планирует этого делать, а ЕС даже и не грозился. Так что как минимум полгода до следующего голосования по продлению санкций ждать этого не приходится», — сказал он.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что угроза снятия санкций с России может изменить позицию президента Украины Владимира Зеленского по транзиту газа через территорию его страны. «Это язык, который Зеленский понимает. Он знает, что если мы прекратим все санкции против России, то он рискует не получить от ЕС ни одного евро», — заявил политик.

Транзит российского газа через Украину остановлен с 1 января 2025 года после истечения пятилетнего контракта. Москва и Киев не стали продлевать соглашение. От этих поставок зависят некоторые восточноевропейские государства, в том числе Словакия и Венгрия. 27 января стало известно, что Еврокомиссия продолжит переговоры с Украиной о транзите газа в Европу и привлечет к ним Венгрию и Словакию.

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