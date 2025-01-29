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13:45, 29 января 2025Бывший СССР

Зеленский призвал Китай увеличить давление на Россию

Зеленский: Китай должен увеличить давление на Россию
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал Китай увеличить давление на Россию, в том числе на президента Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Он призвал усилить международное давление на Путина, в частности со стороны Китая, чтобы можно было заключить соглашение, а также предоставить более широкие гарантии безопасности», — приводит телеканал слова Зеленского.

По мнению украинского лидера, Киеву будет недостаточно гарантий безопасности только от Европы. Европейские страны понимают, что необходимы гарантии со стороны США и президента Дональда Трампа, добавил он.

Ранее Зеленский обвинил экс-лидера США Джо Байдена в недостаточной помощи Киеву. Он отметил, что украинцы были предоставлены сами себе. Украинский президент раскритиковал Байдена после его ухода с поста за отказ от превентивных санкций против России и предоставления оружия Киеву.

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