Зеленский: Китай должен увеличить давление на Россию

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал Китай увеличить давление на Россию, в том числе на президента Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Он призвал усилить международное давление на Путина, в частности со стороны Китая, чтобы можно было заключить соглашение, а также предоставить более широкие гарантии безопасности», — приводит телеканал слова Зеленского.

По мнению украинского лидера, Киеву будет недостаточно гарантий безопасности только от Европы. Европейские страны понимают, что необходимы гарантии со стороны США и президента Дональда Трампа, добавил он.

Ранее Зеленский обвинил экс-лидера США Джо Байдена в недостаточной помощи Киеву. Он отметил, что украинцы были предоставлены сами себе. Украинский президент раскритиковал Байдена после его ухода с поста за отказ от превентивных санкций против России и предоставления оружия Киеву.