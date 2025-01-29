Зеленский раскритиковал Байдена за действия перед началом конфликта на Украине

Бывший президент США Джо Байден оказал недостаточную помощь Украине перед началом вооруженного конфликта с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

«Украинцы были предоставлены сами себе, и мы сражались в одиночку», — высказался политик.

Зеленский раскритиковал Байдена после его ухода с поста за отказ от превентивных санкций против России и предоставления оружия Украине. По его словам, действия экс-президента США повлияли на недостаточную помощь Киеву со стороны стран Европейского союза. Политик подчеркнул, что европейские государства «всегда смотрят на США как на лидера».

Ранее Зеленский обвинил премьер-министра Словакии Роберта Фицо в продаже суверенитета из-за российского газа. Он добавил, что американский газ якобы способствует безопасности и стабильности Европы.