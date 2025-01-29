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18:23, 29 января 2025Россия

Звонок телефона привел россиян к лежащему рядом со шприцами коллеге без признаков жизни

В Москве анестезиолога без признаков жизни нашли в туалете рядом со шприцами
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Московском областном НИИ акушерства и гинекологии врачи обнаружили в туалете коллегу без признаков жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По информации портала, сотрудники российского медцентра долго не могли найти заступившую на смену 51-летнего анестезиолога и решили позвонить ей.

Звонок телефона медика привел сотрудников центра в туалет — анестезиолог лежала на полу, а в кармане ее халата находился шприц. Рядом с телом, в раковине, врачи нашли еще два шприца. Кроме того, в соседней комнате была найдена почти пустая ампула со следами неназванной жидкости.

Как сообщает издание, все находки отправили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке студентка отправилась на практику и не выжила.

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