Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:30, 30 января 2025Бывший СССР

Адвокат оспорил обвинения против сына Порошенко

Адвокат Головань: сын Порошенко не может считаться уклонистом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бизнесмен Алексей Порошенко, сын бывшего президента Украины Петра Порошенко (оба внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), не может считаться уклонистом, поскольку он снят с воинского учета. Обвинения против сына экс-президента оспорил его адвокат Игорь Головань в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Руководство ТЦК Печерского района было своевременно уведомлено об этом, с предоставлением всех необходимых документов. Таким образом, никаких оснований у руководства Печерского ТЦК для направления повестки гражданину, не стоящему у них на учете, не было, это является прямым нарушением законного порядка и превышением власти», — сказал юрист.

Он подчеркнул, что дело против сына Порошенко было сфабриковано офисом президента Украины. Головань добавил, что работа по освобождению счетов Порошенко из-под ареста сейчас ведется.

Ранее на Украине арестовали имущество Алексея Порошенко за уклонение от службы. Уточняется, что он проигнорировал все повестки, находясь в Лондоне.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Высокопоставленные силовики задержаны по делу главы «Фонбета». При обыске изъяты два миллиона долларов

      В Киеве рассказали о грозящем Украине печальном выборе

      В российском регионе объявили ракетную опасность

      Человек попал в измельчитель дерева

      Адвокат оспорил обвинения против сына Порошенко

      Распылившие краску на Стоунхендж вандалы отказались признавать вину

      На Украине немецкий Bergepanzer прикрыли советским «Контактом»

      Раскрыта суть претензий Роспотребнадзора к магазинам «Светофор»

      Аэропорт Домодедово оказался под иностранным влиянием

      Автора «матери всех санкций» против России посадили на 11 лет в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше