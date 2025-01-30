Адвокат оспорил обвинения против сына Порошенко

Адвокат Головань: сын Порошенко не может считаться уклонистом

Бизнесмен Алексей Порошенко, сын бывшего президента Украины Петра Порошенко (оба внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), не может считаться уклонистом, поскольку он снят с воинского учета. Обвинения против сына экс-президента оспорил его адвокат Игорь Головань в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Руководство ТЦК Печерского района было своевременно уведомлено об этом, с предоставлением всех необходимых документов. Таким образом, никаких оснований у руководства Печерского ТЦК для направления повестки гражданину, не стоящему у них на учете, не было, это является прямым нарушением законного порядка и превышением власти», — сказал юрист.

Он подчеркнул, что дело против сына Порошенко было сфабриковано офисом президента Украины. Головань добавил, что работа по освобождению счетов Порошенко из-под ареста сейчас ведется.

Ранее на Украине арестовали имущество Алексея Порошенко за уклонение от службы. Уточняется, что он проигнорировал все повестки, находясь в Лондоне.