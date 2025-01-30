Алиев выразил соболезнования Трампу из-за крушения самолета

Президент Азербайджана Алиев выразил соболезнования Трампу из-за авиакатастрофы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с авиакатастрофой в Вашингтоне. Слова главы закавказского государства приводит его пресс-служба.

«Мы были глубоко опечалены известием о столкновении пассажирского авиалайнера и военного вертолета в Вашингтоне, округ Колумбия», — говорится в сообщении. Алиев выразил соболезнования от себя лично и от имени народа Азербайджана «дружественному американскому народу».

Столкновение гражданского самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines с боевым вертолетом Black Hawk произошло около 21:00 по вашингтонскому времени (5:00 по московскому). На борту было 64 человека, в том числе четверо членов экипажа. В вертолете находилось трое военнослужащих. Самолет после столкновения упал в реку Потомак.

Ранее в самом Азербайджане заявил о скором предоставлении результатов расследования причин крушения самолета AZAL в Казахстане. Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года. На борту воздушного судна находились 67 человек, 38 из них не выжили.