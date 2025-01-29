Азербайджан представит итоги расследования крушения самолета AZAL в ближайшее время

Баку скоро обнародует результаты расследования крушения самолета AZAL

Результаты расследования причин крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) будут предоставлены общественности в ближайшее время. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает ТАСС.

«Соответствующие структуры Азербайджана продолжают расследование причин крушения пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау. Считаем, что в ближайшее время вместе с государствами-партнерами мы предоставим общественности подробную информацию по этому вопросу», — сказал Гаджиев.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин встретился с послом Азербайджана Рахманом Мустафаевым и обсудил авиакатастрофу в Актау. Галузин также выразил «недоумение» в связи с публикациями «антироссийской направленности» в азербайджанских СМИ.