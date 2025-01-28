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04:29, 28 января 2025Мир

Посол Азербайджана обсудил авиакатастрофу в Актау с замглавы МИД России

Замглавы МИД России Галузин и посол Азербайджана обсудили авиакатастрофу в Актау
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин встретился с послом Азербайджана Рахманом Мустафаевым. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Они обсудили крушение в самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в Актау. В ведомстве отметили, что в ходе разговора акцент был сделан на «необходимости завершения официального расследования и обнародования его результатов для прояснения всех обстоятельств произошедшей трагедии».

Замглавы МИД России также выразил «недоумение» в связи с публикациями «антироссийской направленности» в азербайджанских СМИ.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс БакуГрозный, потерпел крушение под казахстанским городом Актау 25 декабря 2024 года. На борту воздушного судна находились 67 человек, 38 из них не выжили.

В январе стало известно, что трое пострадавших россиян все еще остаются в больницах Москвы. Их состояние оценивается как среднетяжелое с благоприятным прогнозом.

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