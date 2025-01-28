Посол Азербайджана обсудил авиакатастрофу в Актау с замглавы МИД России

Замглавы МИД России Галузин и посол Азербайджана обсудили авиакатастрофу в Актау

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин встретился с послом Азербайджана Рахманом Мустафаевым. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Они обсудили крушение в самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в Актау. В ведомстве отметили, что в ходе разговора акцент был сделан на «необходимости завершения официального расследования и обнародования его результатов для прояснения всех обстоятельств произошедшей трагедии».

Замглавы МИД России также выразил «недоумение» в связи с публикациями «антироссийской направленности» в азербайджанских СМИ.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под казахстанским городом Актау 25 декабря 2024 года. На борту воздушного судна находились 67 человек, 38 из них не выжили.

В январе стало известно, что трое пострадавших россиян все еще остаются в больницах Москвы. Их состояние оценивается как среднетяжелое с благоприятным прогнозом.