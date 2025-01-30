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18:37, 30 января 2025Экономика

Дан прогноз о приеме российских карт «Мир» в Индии

Посол Индии в РФ Кумар: Перспективы карт «Мир» в Индии выглядят позитивно
Кирилл Луцюк

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Индии активно обсуждается вопрос о приеме карт российской платежной системы «Мир». Об этом заявил посол этой страны в России Винай Кумар. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, перспективы решения этого вопроса выглядят позитивно. Кроме того, индийские деловые и коммерческие круги содействуют переговорам о взаимном приеме расчетов карт платежных систем «Мир» и индийской RuPay. Если процесс закончится успешно, российские и индийские туристы смогут беспрепятственно совершать транзакции в РФ и Индии. Таким образом будет ослаблено влияние западных санкций на российские финансовые системы.

О том, что власти Индии и России работают над взаимным приемом карт платежных систем RuPay и «Мир», сообщалось еще в апреле 2023 года. Тогда индийское издание The Economic Times напомнило, что у Нью-Дели уже есть опыт запуска альтернативных способов осуществления платежей с другими странами. В частности, с Сингапуром. Предполагалось, что похожий механизм мог бы сработать и с Системой быстрых платежей (FPS) Банка России.

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