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19:21, 30 января 2025Мир

Глава Пентагона рассказал об экипаже столкнувшегося с самолетом вертолета

Глава Пентагона Хегсет: Экипаж столкнувшегося с самолетом вертолета был опытным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: File Photo / Reuters

Экипаж военного вертолета Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом над Вашингтоном, был опытным, у них были очки ночного видения. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет, его слова передает CNN.

«Экипаж вертолета был довольно опытный, военнослужащие проходили обязательную ежегодную оценку полетов ночью. Кроме того, у них были очки ночного видения», — рассказал глава оборонного ведомства.

Хегсет добавил, что расследование будет направлено на то, чтобы определить, «находился ли вертолет в правильном воздушном коридоре и на нужной высоте во время инцидента».

Ранее в Пентагоне сообщили, что столкнувшийся с пассажирским самолетом военный вертолет Black Hawk следовал с базы, расположенной в 40 километрах от Вашингтона. В ведомстве добавили, что на борту находились трое военнослужащих, совершавших учебный полет.

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