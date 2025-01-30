Глава Пентагона рассказал об экипаже столкнувшегося с самолетом вертолета

Глава Пентагона Хегсет: Экипаж столкнувшегося с самолетом вертолета был опытным

Экипаж военного вертолета Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом над Вашингтоном, был опытным, у них были очки ночного видения. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет, его слова передает CNN.

«Экипаж вертолета был довольно опытный, военнослужащие проходили обязательную ежегодную оценку полетов ночью. Кроме того, у них были очки ночного видения», — рассказал глава оборонного ведомства.

Хегсет добавил, что расследование будет направлено на то, чтобы определить, «находился ли вертолет в правильном воздушном коридоре и на нужной высоте во время инцидента».

Ранее в Пентагоне сообщили, что столкнувшийся с пассажирским самолетом военный вертолет Black Hawk следовал с базы, расположенной в 40 километрах от Вашингтона. В ведомстве добавили, что на борту находились трое военнослужащих, совершавших учебный полет.