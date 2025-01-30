Гору в Новой Зеландии признали личностью

Правительство Новой Зеландии официально присвоило второй самой высокой горе в стране Таранаки статус и права личности. Об этом пишет газета The Guardian.
Таранаки стала третьим природным объектом-личностью в Новой Зеландии, получив имя Te Kāhui Tupua. Гора имеет большое значение для местного коренного народа маори и считается их предком. Представлять ее интересы будет группа людей из племен маори и правительства страны.
Кроме того, власти возместят ущерб и извинятся перед коренным народом за конфискацию горы и части территории вокруг нее во время колонизации.
Ранее США официально переименовали Мексиканский залив в Американский. Соответствующий указ дал президент страны Дональд Трамп в первые дни после инаугурации.