Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:38, 30 января 2025Бывший СССР

Литва передала Украине ЗРК малой дальности

Литва передала Украине ЗРК малой дальности и ракеты к ним
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Литва передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности. Сообщение опубликовано на сайте министерства обороны Литвы.

Как сообщается, ведомство передало ВСУ на территории Украины ЗРК малой дальности и ракеты к ним в конце прошлой недели. При этом количество комплексов и их характеристики, а также количество боеприпасов не раскрывается.

«В этом году запланированы основные направления поддержки Украины: неотложные нужды (ПВО, боеприпасы, дроны, противодроны) при развитии литовской оборонной промышленности, а также поддержка украинской оборонной промышленности посредством финансирования», — подчеркивается в сообщении. Отмечается, что с 2022 года Литва оказала Киеву военную помощь на сумму более 767 миллионов евро (78,7 миллиарда рублей).

Ранее министерство финансов Германии отвергло призыв бюджетного комитета бундестага выделить Украине срочную военную помощь. Как утверждается, на данный момент не было никаких запросов на дальнейшее рассмотрение вопроса предоставления помощи Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Авиация ВСУ готовится к удару по югу России. Что об этом известно?

      «Чай пьем, все хорошо». В Чечне показали Кадырова после сообщений о его пропаже

      Израиль захотел возобновить турпоток из России

      Microsoft признала проблему с играми в Windows 11

      «Русский Тимоти Шаламе» оголился в фотосессии для иностранного журнала

      В Черновицкой области Украины пожаловались вице-президенту США на силовой захват храма

      Глава МАГАТЭ посетит Украину с визитом

      Россиянина арестовали за доведение несовершеннолетней до суицида

      Звезда «Постучись в мою дверь» захотела сыграть героиню русской классики

      Власти Украины ответили на сообщения о числе заключенных в ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше