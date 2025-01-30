Литва передала Украине ЗРК малой дальности и ракеты к ним

Литва передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности. Сообщение опубликовано на сайте министерства обороны Литвы.

Как сообщается, ведомство передало ВСУ на территории Украины ЗРК малой дальности и ракеты к ним в конце прошлой недели. При этом количество комплексов и их характеристики, а также количество боеприпасов не раскрывается.

«В этом году запланированы основные направления поддержки Украины: неотложные нужды (ПВО, боеприпасы, дроны, противодроны) при развитии литовской оборонной промышленности, а также поддержка украинской оборонной промышленности посредством финансирования», — подчеркивается в сообщении. Отмечается, что с 2022 года Литва оказала Киеву военную помощь на сумму более 767 миллионов евро (78,7 миллиарда рублей).

Ранее министерство финансов Германии отвергло призыв бюджетного комитета бундестага выделить Украине срочную военную помощь. Как утверждается, на данный момент не было никаких запросов на дальнейшее рассмотрение вопроса предоставления помощи Киеву.