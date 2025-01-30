Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:51, 30 января 2025Экономика

Россиян предупредили об очередной магнитной буре

«Подмосковье сегодня»: Магнитная буря класса G1 настигнет россиян 31 января
Виктория Клабукова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Магнитная буря класса G1 может настичь россиян в пятницу, 31 января. Такую вероятность допустили в издании «Подмосковье сегодня».

По сведениям журналистов, волнения магнитосферы могут начаться в девять часов вечера и продлятся до среды, 5 февраля, включительно. Геомагнитные колебания будут умеренными и слегка уменьшатся 2-го числа. Такую солнечную активность источники издания связывают с образованием на светиле огромной дыры.

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), однако, данную информацию опровергли. В разговоре с агентством ТАСС заведующий лабораторией Сергей Богачев заявил, что в ближайшую пару дней заметных изменений в геомагнитной обстановке Земли не предвидится. Слабые бури возможны лишь в конце недели, на выходных. Вероятность того, что они перейдут на уровень G2, составляет порядка 20 процентов.

Богачев, хоть и признает непредсказуемость светила, уверен, что мощные магнитные бури в ближайшее время невозможны. «В целом, конечно, Солнце — объект сложный, так что ничего не исключено. Замечу лишь, что “небывалых по силе” бурь мы все же ни при каком сценарии не ждем — при корональных дырах их просто не бывает, нужны сильные вспышки», — пояснил ученый.

О последней магнитной буре сообщалось на прошлой неделе 24 января. Тогда вспышка на Солнце уровня М4.3 спровоцировала слабые геомагнитные волнения класса G1-G2.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Авиация ВСУ готовится к удару по югу России. Что об этом известно?

      В Берлине эвакуировали штаб-квартиру Христианско-демократического союза

      Посольство России заявило о контактах с США в связи с авиакатастрофой

      «Самая сексуальная в мире хоккеистка» распахнула пиджак и показала грудь на камеру

      Нацразведка США захотела содействовать переговорам по Украине

      Генпрокуратура проведет проверки после обращения депутатов о Чубайсе

      На Западе рассказали об отношениях России и США при Трампе

      «Спартак» обыграл «Краснодар» на товарищеском турнире

      Трамп назвал возможную причину авиакатастрофы в Вашингтоне

      В ЕК заявили о высокой цене отказа от российских энергоресурсов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше