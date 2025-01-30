Россиян предупредили об очередной магнитной буре

«Подмосковье сегодня»: Магнитная буря класса G1 настигнет россиян 31 января

Магнитная буря класса G1 может настичь россиян в пятницу, 31 января. Такую вероятность допустили в издании «Подмосковье сегодня».

По сведениям журналистов, волнения магнитосферы могут начаться в девять часов вечера и продлятся до среды, 5 февраля, включительно. Геомагнитные колебания будут умеренными и слегка уменьшатся 2-го числа. Такую солнечную активность источники издания связывают с образованием на светиле огромной дыры.

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), однако, данную информацию опровергли. В разговоре с агентством ТАСС заведующий лабораторией Сергей Богачев заявил, что в ближайшую пару дней заметных изменений в геомагнитной обстановке Земли не предвидится. Слабые бури возможны лишь в конце недели, на выходных. Вероятность того, что они перейдут на уровень G2, составляет порядка 20 процентов.

Богачев, хоть и признает непредсказуемость светила, уверен, что мощные магнитные бури в ближайшее время невозможны. «В целом, конечно, Солнце — объект сложный, так что ничего не исключено. Замечу лишь, что “небывалых по силе” бурь мы все же ни при каком сценарии не ждем — при корональных дырах их просто не бывает, нужны сильные вспышки», — пояснил ученый.

О последней магнитной буре сообщалось на прошлой неделе 24 января. Тогда вспышка на Солнце уровня М4.3 спровоцировала слабые геомагнитные волнения класса G1-G2.