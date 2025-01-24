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11:26, 24 января 2025Экономика

Россиян предупредили о магнитной буре

РАН: На Землю надвигается магнитная буря G1-G2
Александра Качан (Редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В пятницу, 24 января, на Земле ожидается магнитная буря. Об этом говорится на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Причиной бури стала вспышка на Солнце уровня М4.3, которая произошла 21 января и сопровождалась выбросом массы в сторону Земли. Согласно прогнозу, буря произойдет во второй половине дня. Ее мощность достигнет от G1 до G2 — это слабая или умеренная магнитная буря.

Ранее профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов предупредил, что в 2025 году магнитные бури на Земле могут стать чаще на фоне пика активности 25-го солнечного цикла.

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