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09:16, 30 января 2025Интернет и СМИ

Малышева рассказала о сложностях с поиском бюстгальтера в одной стране

Врач Малышева заявила, что ей было сложно найти бюстгальтер по размеру в Китае
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bobby Yip / Reuters

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале о трудности, с которой она столкнулась в Китае. Выпуск программы, в котором она раскрыла подробности случившегося, доступен на сайте телеканала.

Малышева вспомнила, что во время поездки в Китай попыталась купить себе бюстгальтер третьего размера. «Пригласили всех продавщиц. Все искали, найти не могли. Все смотрели на меня: я там была прям явлением», — вспомнила врач о сложностях поиска белья.

Она объяснила, что большинство китаянок носят небольшие размеры одежды. Также, по словам Малышевой, в Китае очень мало людей с лишним весом.

Ранее Малышева обратилась к россиянкам с личным советом. Она порекомендовала женщинам не общаться с мужчиной, если он предъявляет претензии.

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