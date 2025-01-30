Мединский высказался о симпатии к западным ценностям и патриотизме

Мединский: Симпатия к ценностям Запада не мешает человеку быть патриотом

Симпатия человека к ценностям западных стран не исключает того факта, что он может быть патриотом. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский в интервью РБК.

Политик допустил, что человек, который симпатизирует либеральным западным ценностям, может быть патриотом. По его словам, им может быть и западник, и славянофил, и коммунист, и либерал.

«Оттого, что вы изучаете физику и работаете инженером, а кто-то гуманитарий, должны ли вы по-разному любить своих родителей, один больше, другой меньше? Нет, конечно», — сказал Мединский, подчеркнув, что политические взгляды не могут исключать того, что человек любит свою страну.

Ранее о своем понимании патриотизма рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Для него это любовь к родной стране, а также проявление уважения к старшим поколениям. В свою очередь, президент России Владимир Путин подчеркивал, что патриотизм складывается из любви к семье, малой родине и стране.