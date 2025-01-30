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09:51, 30 января 2025Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Измаиле Одесской области

В Измаиле Одесской области произошли взрывы в ночь на 30 января
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Reuters

В Измаиле Одесской области произошли взрывы в ночь на четверг, 30 января. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Горит элеватор», — сказано в публикации. При этом отмечается, что власти официально не комментировали произошедшее.

Ранее взрывы прогремели в Киеве. Незадолго до этого в украинской столице была объявлена воздушная тревога. В ночь на 30 января взрывы также были слышны в Сумах.

28 января был нанесен массированный удар по украинским военным и энергетическим объектам. Взрывы прозвучали в Киеве, Кривом Роге и на аэродроме Васильков в Киевской области. Они также раздались в Сумской и Днепропетровской областях.

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