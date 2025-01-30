На Украине возбудили уголовное дело из-за слов Буданова

Костенко: СБУ возбудила дело после утечки в СМИ слов Буданова о переговорах

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело после утечки в СМИ слов главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о необходимости переговоров и угрозе существования страны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко в интервью журналистке Наталье Мосейчук, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Есть политические лидеры, которые руководят политическими фракциями, которые тоже должны знать в целом обстановку на высшем уровне, но точно не рассказывать ее потом в прямом эфире. Вот, открыли уголовное дело, пусть СБУ разбирается», — сказал Костенко.

При этом депутат не уточнил, в отношении кого было возбуждено дело.

27 января издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в парламентских кругах сообщило о закрытом заседании Верховной Рады, посвященном реальному положению украинской армии на фронте. По информации прессы, на заседании Буданов заявил, что существование Украины может оказаться под угрозой, если Киев и Москва не начнут переговоры до лета 2025 года.

Позднее в ГУР заявили о недостоверности передачи слов Буданова. В ведомстве подчеркнули, что публикация сообщений об официальных совещаниях с грифом секретности вредит безопасности Украины.

