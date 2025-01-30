Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:36, 30 января 2025Мир

В Британии назвали Зеленского дилетантом

Меркурис: Зеленский подсознательно не может воспринимать идею отступления ВСУ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский подсознательно не способен воспринимать идею отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий. Необычную причину нежелания политика отступать раскрыл британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

Как утверждает эксперт, подобная психологическая реакция может быть обусловлена отсутствием у главы Украины военного образования, из-за чего у него выработался дилетантский подход к таким вопросам.

«Он дилетант. Идея потери Украиной контроля над территориями просто невыносима для него. Он (...) понимает свою роль как главнокомандующий, который отдает приказ своим подчиненным продолжать сражаться до последнего человека», — добавил Меркурис.

Ранее британский аналитик назвал последствия падения Красноармейска (украинское название — Покровск) для администрации Владимира Зеленского. Меркурис предрек катастрофу для Зеленского: по его мнению, она наступит после падения Красноармейска.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом и упал в реку. Число погибших пока неизвестно

      Украина выпустила ракету по российскому региону

      Военный вертолет в момент столкновения с самолетом совершал тренировочный полет

      В Вашингтоне из реки достали 18 тел после авиакатастрофы

      Россиянка прикурила от Вечного огня и была осуждена

      В администрации Трампа сделали громкое заявление

      Названа главная причина отказа россиян от работы

      Под Москвой трое мужчин избили прибывшего на вызов фельдшера скорой

      Певицу Лолиту оставили без газа в центре Москвы

      Под Москвой поезд столкнулся с автобусом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше