В Британии назвали Зеленского дилетантом

Меркурис: Зеленский подсознательно не может воспринимать идею отступления ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский подсознательно не способен воспринимать идею отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий. Необычную причину нежелания политика отступать раскрыл британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

Как утверждает эксперт, подобная психологическая реакция может быть обусловлена отсутствием у главы Украины военного образования, из-за чего у него выработался дилетантский подход к таким вопросам.

«Он дилетант. Идея потери Украиной контроля над территориями просто невыносима для него. Он (...) понимает свою роль как главнокомандующий, который отдает приказ своим подчиненным продолжать сражаться до последнего человека», — добавил Меркурис.

Ранее британский аналитик назвал последствия падения Красноармейска (украинское название — Покровск) для администрации Владимира Зеленского. Меркурис предрек катастрофу для Зеленского: по его мнению, она наступит после падения Красноармейска.