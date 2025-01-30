Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:46, 30 января 2025Мир

Новый посол Британии в США отказался от своих слов о Трампе

Новый посол Британии в США Мандельсон извинился за критику Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim LoScalzo / Consolidated News Photos / Global Look Press

Новый посол Великобритании в США Питер Мандельсон отказался от своих слов в адрес президента США Дональда Трампа. Об
этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я считаю свои замечания о президенте Трампе необоснованными и неправильными. Я думаю, что времена и отношение к президенту изменились», — сказал дипломат.

Он извинился за свою критику Трампа, отметив, что глава Белого дома «заслужил новое уважение». Телеканал отметил, что в 2019 году Мандельсон называл Трампа «угрозой миру».

Ранее Трамп позлорадствовал над журналистом CNN Джимом Акостой из-за его плохих рейтингов. «Джим Акоста, один из худших, самых нечестных репортеров в истории журналистики, капитальный мерзкий тип, был переведен CNN "фейк-ньюз" в полуночный час, "долину смерти", из-за невероятно плохих рейтингов и отсутствия таланта», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта суть претензий Роспотребнадзора к магазинам «Светофор»

      47-летний врач снял видео под юбкой у студентки и избежал тюрьмы

      Назван неожиданный ночной симптом болезни Альцгеймера

      В Германии заявили о разочаровании граждан из-за несбывшихся обещаний о поражении России

      Американцев предупредили о риске резкого роста цен на яйца

      Новый посол Британии в США отказался от своих слов о Трампе

      Захарова призвала «с удвоенным вниманием» проверять слова западных политиков

      Маск высказался о выдвижении на Нобелевскую премию мира

      Дуров объяснил успех Deepseek

      Раскрыт гонорар Маликова за выступление

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше