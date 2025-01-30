Новый посол Британии в США отказался от своих слов о Трампе

Новый посол Британии в США Мандельсон извинился за критику Трампа

Новый посол Великобритании в США Питер Мандельсон отказался от своих слов в адрес президента США Дональда Трампа. Об

этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я считаю свои замечания о президенте Трампе необоснованными и неправильными. Я думаю, что времена и отношение к президенту изменились», — сказал дипломат.

Он извинился за свою критику Трампа, отметив, что глава Белого дома «заслужил новое уважение». Телеканал отметил, что в 2019 году Мандельсон называл Трампа «угрозой миру».

Ранее Трамп позлорадствовал над журналистом CNN Джимом Акостой из-за его плохих рейтингов. «Джим Акоста, один из худших, самых нечестных репортеров в истории журналистики, капитальный мерзкий тип, был переведен CNN "фейк-ньюз" в полуночный час, "долину смерти", из-за невероятно плохих рейтингов и отсутствия таланта», — отметил он.