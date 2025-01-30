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17:37, 30 января 2025Мир

Пентагон приостановил полеты вертолетов

Reuters: Пентагон приостановил полеты вертолетов после столкновения в Вашингтоне
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Пентагон приостановил полеты военных вертолетов подразделения чья техника столкнулась с самолетом в Вашингтоне. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Подразделение армии США, участвовавшее в ночном столкновении с пассажирским самолетом недалеко от Вашингтона, округ Колумбия, было приостановлено (...) Это означает, что вертолеты этого подразделения пока не будут совершать полеты», — приводит агентство слова двух чиновников.

При этом уточняется, что ряду подразделений будет разрешено применять вертолеты для участия в восстановительных работах. В частности, речь идет о технике Национальной гвардии США.

Пассажирский самолет American Airlines потерпел крушение после столкновения с военным вертолетом и упал в реку Потомак в Вашингтоне. На борту находились 64 человека, в том числе фигуристы родом из России. На месте происшествия развернулась масштабная спасательная операция, несколько тел уже удалось достать из ледяной воды.

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