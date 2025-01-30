Пленный украинский военный дал совет сослуживцам

РИА Новости: Пленный солдат ВСУ посоветовал сослуживцам сразу сдаваться в плен

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Какойло посоветовал сослуживцам сразу сдаваться в плен. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Военным посоветовал бы только сдаваться в плен, не отстреливаться. То, что на территории Украины рассказывают, как относятся к пленным на территории России, — все брехня полнейшая» — дал совет Какойло.

Он отметил, что находится в плену с 21 января, где к нему относятся хорошо. Военный уточнил, что его не бьют, не оскорбляют, кормят, а в первый день отпоили горячим чаем и угостили шоколадным батончиком.

Ранее попавший в плен солдат 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Норик Окопов призвал новобранцев украинской армии к мятежу против командования.