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21:16, 30 января 2025Бывший СССР

Пленный украинский военный дал совет сослуживцам

РИА Новости: Пленный солдат ВСУ посоветовал сослуживцам сразу сдаваться в плен
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Какойло посоветовал сослуживцам сразу сдаваться в плен. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Военным посоветовал бы только сдаваться в плен, не отстреливаться. То, что на территории Украины рассказывают, как относятся к пленным на территории России, — все брехня полнейшая» — дал совет Какойло.

Он отметил, что находится в плену с 21 января, где к нему относятся хорошо. Военный уточнил, что его не бьют, не оскорбляют, кормят, а в первый день отпоили горячим чаем и угостили шоколадным батончиком.

Ранее попавший в плен солдат 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Норик Окопов призвал новобранцев украинской армии к мятежу против командования.

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