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12:19, 30 января 2025Силовые структуры

Полицейские задержали изнасиловавшего россиянку в подъезде дома мужчину

В Приморье полицейские задержали мужчину, изнасиловавшего женщину в подъезде
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Приморском крае полицейские задержали мужчину, изнасиловавшего и избившего женщину в подъезде жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Им оказался 37-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

Прохожий заметил в подъезде дома на улице Аллилуева во Владивостоке женщину без сознания. Он позвонил в полицию. Сотрудники МВД и скорой помощи приехали на место происшествия и увидели потерпевшую, подвергшуюся насилию. Возбуждено дело по пункту «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ.

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