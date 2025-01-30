Полицейские задержали изнасиловавшего россиянку в подъезде дома мужчину

В Приморье полицейские задержали мужчину, изнасиловавшего женщину в подъезде

В Приморском крае полицейские задержали мужчину, изнасиловавшего и избившего женщину в подъезде жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Им оказался 37-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

Прохожий заметил в подъезде дома на улице Аллилуева во Владивостоке женщину без сознания. Он позвонил в полицию. Сотрудники МВД и скорой помощи приехали на место происшествия и увидели потерпевшую, подвергшуюся насилию. Возбуждено дело по пункту «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ.

