Посла США в России обвинили в игнорировании писем по ситуации с Винником

Мать Винника: Посол США в России Трейси игнорировала письма семьи

Посол США в России Линн Трейси игнорировала письма, касающиеся ситуации с Александром Винником, находящимся под стражей в Штатах. Об этом РИА Новости рассказала его мать Вера Винник.

Винника арестовали в 2017 году в Греции по запросу Вашингтона. Впоследствии его экстрадировали в США. Там россиянина обвинили в управлении криптовалютной биржей BTC-e, которая, по версии следствия, использовалась для хранения полученных от преступной деятельности денег.

«Я не знаю, как теперь послать письмо, но разберусь. Здесь же посол США, Трейси, я писала ей не про политику, а с точки зрения обычного человека, но мне же никто не ответил. Они не считают нужным ответить. Не знаю, как сейчас — может другой будет посол при новом президенте», — сказала мать Винника.

Ранее Вера Винник рассказала, что ее сына вычеркнули из списка на обмен заключенными между США и РФ по неизвестной ей причине. «Он был в списках, его вычеркнули. Мы не знаем, почему. Саша вообще не может говорить, он просто никакой, он расстроен», — заявила женщина.