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14:56, 30 января 2025Экономика

Россиянам посоветовали не ждать обвала цен на квартиры

Риелтор Шурыгин: Обвала цен на жилье в России не будет
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Россиянам не следует ждать обвала цен на жилье, заявил NEWS.ru президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин.

По его словам, подобных ситуаций в стране еще не было, а заявления экспертов о том, что цены обрушатся, были единичными: большинство склонялись к тому, что резких изменений на рынке не ожидается. Стоимость квадратного метра жилья зависит от ряда факторов, в том числе от доступности ипотеки. Шурыгин напомнил, что в России семейную ипотеку планируют распространить на вторичное жилье.

Эксперт также добавил, что застройщики в настоящее время предлагают скидки в 10-20 процентов на переоцененные ранее новостройки. Уценка подразумевает выполнение ряда условий, например, внесения всей суммы сразу. Скидки на вторичное жилье порой достигают только 10 процентов. Чаще всего продавцы готовы пойти на снижение стоимости, когда им нужно быстро получить деньги под покупку жилья на первичном рынке.

В 2024 году выдача кредитов на жилье в России по итогам года упала почти на 40 процентов, до 4,9 триллиона рублей. Годом ранее, когда ипотечный рынок был перегрет, банки выдали кредиты на 7,8 триллиона рублей. В Центробанке (ЦБ) резкое падение не посчитали критичным, сравнив с объемами выдач в 2020 и 2022 годах (4,4 триллиона рублей и 4,8 триллиона рублей соответственно).

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