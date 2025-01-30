Россияне поспешили набрать одного вида кредитов

НБКИ: В 2024 году россияне набрали автокредитов на 2,34 триллиона рублей

В 2024 году в России выдали автокредитов на 2,34 триллиона рублей, что на 58,3 процента превзошло показатель 2023-го. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Оно напомнило, что в позапрошлом году речь шла о 1,48 триллиона. Динамику объяснили эффектом низкой базы — в 2023 году в стране наблюдался дефицит новых автомобилей. Кроме того, в минувшем году на 58,3 процента выросло и количество выданных ссуд на приобретение автомобилей. Оно достигло 1,64 миллиона займов.

Самые большие объемы выданных автокредитов зафиксированы в Москве (183,2 миллиарда рублей), Московской области (153,3 миллиарда), Санкт-Петербурге (115,2 миллиарда), Татарстане (109,4 миллиарда) и Краснодарском крае (106,3 миллиарда).

Ранее НБКИ сообщало, что в декабре 2024 года средний размер автокредита в России опустился (по сравнению с ноябрем) до 1,28 миллиона рублей, или на 1,4 процента. Если же сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, средняя величина такого займа снизилась на 14,1 процента.