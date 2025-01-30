Россиянина-иноагента осудили за развратные действия в отношении несовершеннолетней

В Кемеровской области осудили иноагента за развращение несовершеннолетней

В Кемеровской области осудили мужчину, признанного иноагентом, за развратные действия в отношении несовершеннолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 330.1 («Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности») и 135 («Развратные действия») УК РФ.

Как установил суд, мужчина был признан иностранным агентом и привлечен к административной ответственности за непредоставление в уполномоченный орган отчетов о своей деятельности в социальной сети «ВКонтакте». Его аккаунт включен в реестр средств массовой информации.

Кроме того, в декабре 2023 года осужденный, используя мобильный телефон и компьютер в одном из мессенджеров, вступил в переписку с несовершеннолетней и за денежное вознаграждение попросил ее сделать фотографии в обнаженном виде. Его преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ.

Суд приговорил его к четырем годам и одному месяцу в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в отношении развратившего шестерых детей россиянина возбудили уголовное дело.