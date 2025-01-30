Российский регион подвергся атаке ВСУ

Mash: ВСУ атаковали брянский поселок Мамай, раздался громкий взрыв

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок в Брянской области. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По данным издания, под удар попал населенный пункт Мамай. Местные жители рассказали о громком взрыве со стороны распределительной станции нефтепровода «Дружба».

Информации о пострадавших на данный момент нет. Официальных комментариев по поводу происшествия пока не поступало.

Ранее ВСУ нанесли удар по Бердянску с помощью беспилотников. Уточнялось, что целью атаки был морской торговый порт.

До этого украинские дроны атаковали Крым.