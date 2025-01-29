Рогов назвал цель удара ВСУ по Бердянску

Целью удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Бердянску был морской торговый порт. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.
Согласно предварительной информации, в атаке было задействовано около пяти дронов, все они были уничтожены на подлете к городу, добавил собеседник агентства.
Ранее глава украинской Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Иван Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры. По его словам, взрывы произошли в ночь на среду, 29 января, в восьми населенных пунктах региона.