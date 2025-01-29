Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:37, 29 января 2025Россия

Рогов назвал цель удара ВСУ по Бердянску

Рогов: Целью атаки беспилотников ВСУ на Бердянск был морской порт
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Целью удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Бердянску был морской торговый порт. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.

Согласно предварительной информации, в атаке было задействовано около пяти дронов, все они были уничтожены на подлете к городу, добавил собеседник агентства.

Ранее глава украинской Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Иван Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры. По его словам, взрывы произошли в ночь на среду, 29 января, в восьми населенных пунктах региона.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Высокопоставленные силовики задержаны по делу главы «Фонбета». При обыске изъяты два миллиона долларов

      Рогов назвал цель удара ВСУ по Бердянску

      В Сербии заявили о попытках Запада очернить Россию

      Цены на газ в Европе превысили 550 долларов впервые с ноября 2023 года

      Военкор Поддубный прокомментировал свое спасение после атаки украинского дрона

      Шольц назвал причину злости на Маска

      Трамп объявил о приостановке закупок презервативов для ХАМАС

      Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами снялась в латексном наряде

      Кандидат в президенты МОК высказался о снятии санкций с России

      Решение Бондарчука покинуть руководство «Ленфильма» объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше