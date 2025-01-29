Рогов назвал цель удара ВСУ по Бердянску

Рогов: Целью атаки беспилотников ВСУ на Бердянск был морской порт

Целью удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Бердянску был морской торговый порт. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.

Согласно предварительной информации, в атаке было задействовано около пяти дронов, все они были уничтожены на подлете к городу, добавил собеседник агентства.

Ранее глава украинской Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Иван Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры. По его словам, взрывы произошли в ночь на среду, 29 января, в восьми населенных пунктах региона.