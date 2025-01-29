В подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о поврежденной инфраструктуре

На подконтрольной Киеву территории Запорожской области повреждена инфраструктура

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Иван Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры после 450 взрывов в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части региона. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

По его словам, взрывы произошли в ночь на среду в восьми населенных пунктах региона. «Поступило (несколько - ред.) сообщений о разрушениях... объектов инфраструктуры», — написал Федоров.

О каких объектах идет речь, чиновник не уточнил.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ в районе Волчанска Харьковской области саботируют приказы командования атаковать позиции Армии России. По его словам, украинская армия применяет оборонительную тактику, ссылаясь на нехватку личного состава.