Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Иван Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры после 450 взрывов в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части региона. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.
По его словам, взрывы произошли в ночь на среду в восьми населенных пунктах региона. «Поступило (несколько - ред.) сообщений о разрушениях... объектов инфраструктуры», — написал Федоров.
О каких объектах идет речь, чиновник не уточнил.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ в районе Волчанска Харьковской области саботируют приказы командования атаковать позиции Армии России. По его словам, украинская армия применяет оборонительную тактику, ссылаясь на нехватку личного состава.