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08:23, 29 января 2025Бывший СССР

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о поврежденной инфраструктуре

На подконтрольной Киеву территории Запорожской области повреждена инфраструктура
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Dmytro Smoliyenko / Globallookpress.com

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Иван Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры после 450 взрывов в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части региона. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

По его словам, взрывы произошли в ночь на среду в восьми населенных пунктах региона. «Поступило (несколько - ред.) сообщений о разрушениях... объектов инфраструктуры», — написал Федоров.

О каких объектах идет речь, чиновник не уточнил.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ в районе Волчанска Харьковской области саботируют приказы командования атаковать позиции Армии России. По его словам, украинская армия применяет оборонительную тактику, ссылаясь на нехватку личного состава.

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