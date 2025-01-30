ЦБ заявил о замедлении роста ипотеки до 13,4 процента

По итогам 2024 года рост ипотеки в России замедлился до 13,4 процента против рекордного уровня 2023 года в 34,5 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центробанк (ЦБ).

В минувшем году объем выдач составил 4,9 триллиона рублей — почти на 40 процентов ниже, чем в перегретом 2023 году, когда показатель достиг 7,8 триллиона. При этом выдачи 2023-го сопоставимы с адекватными объемами в 2020 и 2022 годах. Отмечается, что основное замедление в 2024 году случилось во втором полугодии после окончания массовой льготной ипотеки и ужесточения условий семейной ипотеки.

В декабре темпы роста сохранились на уровне ноября, составив 0,4 процента. На фоне высоких ставок сократились выдачи рыночной ипотеки — на 20 процентов. Вместе с тем объем выданных ипотечных кредитов в декабре увеличился на шесть процентов относительно ноября благодаря росту выдач ипотеки с господдержкой.

Ранее стало известно, что ЦБ планирует обсудить с Минфином России распространение льготных ипотечных программ только на стандартные продукты.