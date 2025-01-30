Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:02, 30 января 2025Экономика

Рост ипотеки в России замедлился

ЦБ заявил о замедлении роста ипотеки до 13,4 процента
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По итогам 2024 года рост ипотеки в России замедлился до 13,4 процента против рекордного уровня 2023 года в 34,5 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центробанк (ЦБ).

В минувшем году объем выдач составил 4,9 триллиона рублей — почти на 40 процентов ниже, чем в перегретом 2023 году, когда показатель достиг 7,8 триллиона. При этом выдачи 2023-го сопоставимы с адекватными объемами в 2020 и 2022 годах. Отмечается, что основное замедление в 2024 году случилось во втором полугодии после окончания массовой льготной ипотеки и ужесточения условий семейной ипотеки.

В декабре темпы роста сохранились на уровне ноября, составив 0,4 процента. На фоне высоких ставок сократились выдачи рыночной ипотеки — на 20 процентов. Вместе с тем объем выданных ипотечных кредитов в декабре увеличился на шесть процентов относительно ноября благодаря росту выдач ипотеки с господдержкой.

Ранее стало известно, что ЦБ планирует обсудить с Минфином России распространение льготных ипотечных программ только на стандартные продукты.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они все наши». Как российские спортсмены и олимпийские чемпионы отреагировали на катастрофу самолета с фигуристами в США

      Заслуженный пилот России назвал виновных в авиакатастрофе в Вашингтоне

      Тренер Большунова объяснил отъезд лыжника в Европу

      Разозливший Ватикан автор «Кода да Винчи» выпустит новую книгу

      Пытавшегося подкупить силовика главу «Фонбета» обманули посредники

      Алена Водонаева оценила стиль Анны Семенович фразой «бабкины балахоны»

      В ЕС захотели еще 100 миллиардов евро на оборону

      Наемника из Литвы заочно осудили в России на 13,5 года колонии

      Росгвардия сбила беспилотник ВСУ «Баба-Яга»

      Алиев выразил соболезнования Трампу из-за крушения самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше