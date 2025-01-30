Сообщения о проблемах в медицине России из-за санкций не подтвердились

Информация о проблемах в медицине России из-за санкций не подтвердилась

В Telegram-каналах появились сообщения о том, что из-за проведения специальной военной операции (СВО) на Украине Россия столкнулась с проблемами в медицине. Эти сведения не подтвердились.

Авторы публикаций заявляют, что западные препараты и оборудование исчезли, либо обходятся в разы дороже, врачи уезжают из страны, а снижение качества лечения отражается на здоровье людей. По их мнению, только прекращение боевых действий способно исправить ситуацию.

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявлял, что механизмы правительства РФ не позволили санкционному давлению со стороны недружественных стран оказать значимое влияние на лекарственное обеспечение в стране. По его словам, две трети лекарств в РФ в настоящий момент производятся отечественными производителями, а в финансовом отношении они занимают одну треть.

В России также действует национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», в рамках которого строятся, ремонтируются и оснащаются поликлиники, ФАПы, амбулатории.

Отмечаются успехи в области трансплантологии, иммунотерапии и генной терапии. Так, в 2023 году в России выполнили 3300 трансплантаций органов, в том числе установлен исторический рекорд по трансплантации легких: к 23 декабря было совершено 35 пересадок, среди которых две трансплантации сердечно-легочного комплекса.

А в декабре 2024-го российские ученые сделали открытие, способное повлиять на лечение онкологических, аутоиммунных и других заболеваний — они доказали, что молекула интерлейкин-6 (IL-6), играющая ключевую роль в работе иммунной системы человека, может соединяться в пары, образуя так называемые димеры, которые могут участвовать в развитии хронического лимфолейкоза.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».