США лишили более полумиллиона мигрантов из Венесуэлы защищавшего их от депортации статуса

Правительство США отменил продление программы временного статуса защиты (TPS) для более полумиллиона мигрантов из Венесуэлы, которая защищала их от депортации. Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в интервью телеканалу Fox News.
Она уточнила, что решение затронуло примерно 600 тысяч мигрантов, в том числе тех, кто прибыл в страну в 2012 году. По словам Ноэм, администрация бывшего президента США Джо Байдена ранее продлила программу временного статуса защиты до октября 2026 года, что позволяло мигрантам «оставаться и продолжать нарушать» американские законы.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «худшие преступники-нелегалы» будут отбывать наказание в тюрьме Гуантанамо. «У нас есть 30 тысяч коек в одном комплексе, чтобы удерживать самых опасных преступников-нелегалов», — сказал американский лидер.
В настоящее время администрация Трампа работает над выполнением его предвыборных обещаний по борьбе с нелегальной иммиграцией и проведению крупнейшей массовой депортации в истории США.