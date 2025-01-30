В армии США отказались чтить память о Холокосте и рабстве из-за указа Трампа

ABC: В армии США отменили празднование ряда памятных дат на фоне указа Трампа

В ответ на указ президента США Дональда Трампа, запрещающий инициативы по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности, разведывательное управление Пентагона приостановило проведение специальных памятных мероприятий. Об этом сообщает ABC News.

Так, в американской армии отказались чтить память жертв Холокоста, праздновать День рождения Мартина Лютера Кинга-младшего, проводить мероприятия связанные с Днем освобождения рабов, месяцем истории чернокожих, месяцем истории женщин, месяцем наследия американцев азиатского происхождения и жителей тихоокеанских островов, а также мероприятия, посвященные правам движения ЛГБТ (признанно экстремистским и запрещено в России).

«Разведывательное управление Министерства обороны работает с Министерством обороны, чтобы в полной мере и своевременно реализовать все указы и указания администрации», — прокомментировал ситуацию ABC News лейтенант-коммандер Сет Кларк.

Ранее стало известно, что указы администрации президента США Дональда Трампа спровоцировали хаос в американской армии. Директивы вызвали шок в армейской бюрократии и заставили чиновников «приостановить все свои контракты», в том числе и сделки по новому оружию.

Один из представителей министерства обороны, знакомый с ситуацией, объяснил реакцию армии тревогой по поводу масштаба приказов Трампа и беспокойством по поводу крупных кадровых перестановок. Некоторые военнослужащие также обеспокоены возможными увольнениями офицеров, которых новая команда Трампа сочтет недостаточно лояльными.

