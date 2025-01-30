В Белоруссии рассказали о провокациях со стороны Украины

Пограничный комитет Белоруссии заявил о 41 провокации со стороны Украины

Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии заявил о 41 провокации со стороны Украины за 2024 год. Данные ведомства приводит агентство «БелТА» в Telegram.

Сообщается, что 17 провокаций — залет дронов на территорию Белоруссии. В пограничном ведомстве добавили, что за 2024 год украинская сторона продолжала оборудование пограничных рубежей железобетонными ограждениями. Кроме того, там устанавливаются заградительные заборы из колючей проволоки.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что ситуация на государственной границе Белоруссии остается непростой. «Работы сегодня хватает не только пограничникам, но и таможенникам, особенно на пропускных пунктах», — заявил глава страны.