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11:37, 30 января 2025Бывший СССР

Лукашенко назвал непростой ситуацию на границе Белоруссии

Лукашенко: Ситуация на границе Белоруссии непростая
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Ситуация на государственной границе Белоруссии остается непростой. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Ситуация на рубежах непростая, мы об этом постоянно говорили и говорим. Работы сегодня хватает не только пограничникам, но и таможенникам, особенно на пропускных пунктах», — сказал он.

По словам белорусского лидера, с обеих сторон границы скапливаются огромные очереди, что накладывает дополнительную нагрузку на белорусских пограничников.

Ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что провокации на границе с Украиной не ослабевают, а обстановка остается сложной. Он также отметил, что Минск фиксирует милитаризированные действия со стороны Польши, Литвы и Латвии.

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