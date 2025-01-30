Лукашенко назвал непростой ситуацию на границе Белоруссии

Лукашенко: Ситуация на границе Белоруссии непростая

Ситуация на государственной границе Белоруссии остается непростой. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Ситуация на рубежах непростая, мы об этом постоянно говорили и говорим. Работы сегодня хватает не только пограничникам, но и таможенникам, особенно на пропускных пунктах», — сказал он.

По словам белорусского лидера, с обеих сторон границы скапливаются огромные очереди, что накладывает дополнительную нагрузку на белорусских пограничников.

Ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что провокации на границе с Украиной не ослабевают, а обстановка остается сложной. Он также отметил, что Минск фиксирует милитаризированные действия со стороны Польши, Литвы и Латвии.