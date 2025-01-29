В Белоруссии заявили о неослабевающих провокациях на границе с Украиной

Глава МИД Белоруссии Рыженков: провокации на границе с Украиной не ослабевают

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил в беседе с «Известиями», что провокации на границе с Украиной не ослабевают, обстановка остается сложной.

«Чем больше людей, бряцающих оружием на границе по ту сторону, тем выше вероятность эскалации. Потому что кто его знает, какому там солдату что придет в голову», — отметил министр.

Он добавил, что подобные инциденты уже происходили. Кроме того, фиксируются милитаризированные действия со стороны Польши, Литвы и Латвии.

Ранее пресс-секретарь белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский сообщил, что около границы с Белоруссией находится около 15 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

