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01:25, 29 января 2025Бывший СССР

В Белоруссии заявили о неослабевающих провокациях на границе с Украиной

Глава МИД Белоруссии Рыженков: провокации на границе с Украиной не ослабевают
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил в беседе с «Известиями», что провокации на границе с Украиной не ослабевают, обстановка остается сложной.

«Чем больше людей, бряцающих оружием на границе по ту сторону, тем выше вероятность эскалации. Потому что кто его знает, какому там солдату что придет в голову», — отметил министр.

Он добавил, что подобные инциденты уже происходили. Кроме того, фиксируются милитаризированные действия со стороны Польши, Литвы и Латвии.

Ранее пресс-секретарь белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский сообщил, что около границы с Белоруссией находится около 15 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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